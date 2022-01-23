Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 12:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yolda yürürken kamyonetin açılan kapısı çarptı
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır'da karlı yolda yürüyen bir kişiye yoldan geçen kapalı kasa kamyonetin açılan kapısı çarptı. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde sokak arasında ilerleyen kapalı kasa kamyonetin arka kapısı bir anda açıldı.
Bu sırada karşı yönden gelen bir kişi, kamyonetin yanından geçerken, kapının çarpmasıyla yere düştü ve daha sonra kalkarak üzerini silkeledi.
Bu kişi daha sonra kamyonete bir süre baktıktan sonra yoluna devam etti.
Etiketler: Diyarbakır Kar Yağışı Trafik Kazası
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