Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde sokak arasında ilerleyen kapalı kasa kamyonetin arka kapısı bir anda açıldı.

Bu sırada karşı yönden gelen bir kişi, kamyonetin yanından geçerken, kapının çarpmasıyla yere düştü ve daha sonra kalkarak üzerini silkeledi.

Bu kişi daha sonra kamyonete bir süre baktıktan sonra yoluna devam etti.