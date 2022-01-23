Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 12:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayburt-Trabzon kara yolunda çığ düştü
[Fotoğraf: AA]
Bayburt-Trabzon kara yolu Salmankaş Geçidi, çığ sebebiyle bir saat ulaşıma kapalı kaldı.
Bayburt ile Trabzon'un Araklı ilçesi güzergahındaki kara yolu, Salmankaş Geçidi mevkisinde çığ sonucu ulaşıma kapandı.
Güzergahta yolculuk yapan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.
Ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından yol, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Etiketler: Bayburt Trabzon Kar Yağışı Hava Durumu
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