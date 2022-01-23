Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Güneş Mahallesi’nde geçtiğimiz Salı günü yaşandı.

Evlerinin önünde arkadaşıyla kar topu oynayan küçük çocuk yolun karşısına geçmek için koştu. Karla kaplanan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç ise küçük çocuğa doğru kaymaya başladı.

Küçük çocuk sokağın karşı tarafına doğru koşarken hafif ticari araç çocuğa doğru kaydı. Nefesleri kesen o anları bir işyerinin güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.

Sokakta o anlara şahit olan vatandaşlar ile kayan araç sürücüsü büyük korku yaşarken küçük çocuk, aracın arka tekerleğinin altında kalmaktan inanılmaz bir şekilde kurtuldu.