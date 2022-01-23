Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 11:57Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Eksi 3 derecede Boğaz'ın serin sularına atladılar
Üsküdar'da hava sıcaklığının eksi 3 dereceye düştüğü anlarda bir grup profesyonel yüzücü, soğuk havaya aldırmadan boğazın serin sularına atladı.
Üsküdar Kuzguncuk Sahili'nde sabahın erken saatlerinde toplanan 5 kişilik profesyonel yüzücü grubu, havanın eksi 3 derece olmasına aldırmadan denize girdi.
Yüzücüler önce sahilde yaktıkları ateşte bir süre ısındı, ardından boğazın serin sularına atladı.
Denize girmeye hazırlanan bir yüzücü, "Uzun zamandır kar bekliyorduk. Büyük bir hevesle girmek istiyoruz. Birazdan girip şifa bulacağız inşallah, mutlu olacağız" dedi.
Etiketler: İstanbul
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