Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 11:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Soğuk ve karlı hava ulaşımda aksamalara neden oluyor. Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
BUDO'nun 08.00-10.30 saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 6 seferi de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.
Etiketler: Bursa Deniz Otobüsü
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