İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Görüş mesafesinin yarım milin altına düşmesi sebebiyle İstanbul Boğazı çift yönlü gemi geçişine kapatıldı.

Bursa Deniz Otobüsleri de sabah Mudanya-Eminönü ve Mudanya Armutlu arasında karşılıklı planlanan seferlerini iptal etti.

Kar yağışının, İstanbul'un yanısıra Marmara'nın bir bölümünde hafta boyu devam etmesi bekleniyor.