Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 10:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul Boğazı'ndan gemi geçişleri askıya alındı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı.
İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde kar yağışı aralıklarla sürüyor.
Görüş mesafesinin yarım milin altına düşmesi sebebiyle İstanbul Boğazı çift yönlü gemi geçişine kapatıldı.
Bursa Deniz Otobüsleri de sabah Mudanya-Eminönü ve Mudanya Armutlu arasında karşılıklı planlanan seferlerini iptal etti.
Kar yağışının, İstanbul'un yanısıra Marmara'nın bir bölümünde hafta boyu devam etmesi bekleniyor.
Etiketler: İstanbul Boğazı Kar Yağışı
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