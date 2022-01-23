Volkan Ç.'nin kullandığı yolcu otobüsü, Uluslararası D-100 kara yolunun Ortalıca köyü mevkiinde zeminin karla kaplı olması nedeniyle bekleyen Fatih D. yönetimindeki otomobile çarptı.

Daha sonra bu araçlar önlerinde bulunan 5 araçla çarpıştı. Kazada sürücülerden Fatih D. ile araçlarda bulunan Fatma D., Ayşe Hüma D., Muhammet Ali D., Büşra Ç., Mukaddes Ç., Abdullah Y. ve Eda Y. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Osmancık ve Tosya'daki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan kara yolunun İstanbul-Samsun istikameti, Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, Karayolları ve Tosya Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.