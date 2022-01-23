Kaza, saat 08.00 sıralarında Erbaa ilçesine bağlı Çalkaya köyü yakınlarında meydana geldi.

İstanbul'dan Erzurum'a giden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen yolcu otobüsü, karlı yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi.

Tokat’ta karlı yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.https://t.co/DjsdwOq5b0 pic.twitter.com/YQBHvdPG3Q — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 23, 2022

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar, bölgedeki çevre hastanelere yönlendirildi.