Kuzey Marmara Otoyolu TEM bağlantı yolunda yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 18 yolcu yaralandı.

TEM bağlantı yolunda Ümraniye istikametinde ilerleyen Pamukkale firmasına ait Kırklareli Vize'den Denizli'ye giden yolcu otobüsü, yağışın etkili olduğu Çamlık Tüneli mevkisinde yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada bazı yolcular araçta sıkıştı, bazıları da otobüsten dışarı savruldu. Otobüste sıkışanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şoför E.Ç. ile yolculardan C.İ. kaza yerinde hayatını kaybetti, yolcu U.G. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan 18 yolcu, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Cenazeler, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor, yolun iki şeridi trafiğe kapatıldı.

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 18 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Erzurum'a giden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 25 ER 280 plakalı yolcu otobüsü, Çalkara köyü yakınlarında kar nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Amasya'da yolcu otobüsü kaydı: 12 yaralı

Amasya'da, yolcu otobüsünün yol kenarındaki levhalara çarpması sonucu 12 kişi hafif şekilde yaralandı.

Adıyaman’dan Giresun'a giden Emrah Kızılay yönetimindeki 02 ABN 632 plakalı yolcu otobüsü, kent merkezinde DSİ Kavşağı mevkisinde kar yağışı nedeniyle kayarak yol kenarındaki levhalara çarptı.

Kazada hafif yaralanan 12 kişi, ambulans ve itfaiyeye ait araçlarla hastaneye kaldırıldı.

​​​​​​​Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.