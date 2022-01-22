Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 23:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-İran ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İran ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, en yakın zamanda Tahran’da gerçekleştirecekleri Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı ve bu çerçevede imzalanabilecek anlaşmalara ilişkin çalışmaların devam ettiğini aktardı.
Bir yandan da Kafkasya’da barış ve istikrarın hakim kılınması yönündeki gayretlerini sürdürdüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le birlikte geliştirdikleri 3+3 Platformu’nun müteakip toplantısına Türkiye olarak evsahipliği yapmak istediklerini dile getirdi.
Etiketler: İran Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan İletişim Başkanlığı
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