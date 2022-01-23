Yaklaşık 1 ay önce koronavirüse yakalanan 8 aylık hamile Neriman Kösem, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

27 yaşındaki Kösem'in durumunun ağırlaşması ile karnındaki bebeği ameliyatla alınıp kuvöze konuldu. Yoğun bakımda tedavi olan Kösem ise doğumdan 16 gün sonra hayatını kaybetti.

Kösem'nin cenazesi, merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde toprağa verildi.

Öte yandan 3 yaşında da bir oğlu olan Kösem'in yeni doğan kızına 'İpek' adı verildiği ve tedavisinin ardından bebeğin taburcu edildiği öğrenildi.