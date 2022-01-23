Çağlayan Beldesine bağlı Mertekli Mahallesi'nde rahatsızlanan Songül, Serhat, Sedat ve Samet T., 112 Acil Servis görevlilerinden yardım istedi.

Ambulanslarla evden alınan 4 kişi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Merkeze bağlı Yaylabaşı beldesinde de Hüseyin, eşi Aysel ve çocukları Oğuz ile Cem T.'nin de aynı hastanede tedavi altına alındıkları belirtildi.

Yapılan incelemelerde ailelerin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.