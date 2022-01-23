Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen istihbarat faaliyetleri neticesinde, şüpheli araçlarla muhtelif zamanlarda kaçak ürün sevkiyatı yapılacağı bilgisi alındı.

Araştırmalar sonucu şüpheli araçlar tespit edilerek takip altına alındı. Araçlar ve araçların intikal ettiği adreslerde eş zamanlı yapılan aramalarda, şüpheli araçlardan birinde kaçak sigara üretiminde kullanılan 750 bin makaron ele geçirilirken, diğer bir şüpheli aracın intikal ettiği adreste 5 ton 850 kilogram tütüne el konuldu. Operasyonda bandrol, etiket ve paketleme malzemeleri de ele geçirildi.

Ekiplerin düzenlediği son operasyonda ise 58 bin 600 boş, 15 bin doldurulmuş makaron ile 85 kilogram tütün ele geçirildi. Ayrıca yine aynı adreste bulunan 3 adet sigara sarma makinasının yanı sıra 2 ruhsatsız tabanca ve beraberindeki şarjör ile mermilere de el konuldu.

Ele geçirilen ürünlerin değeri 6 milyon lira olarak tespit edilirken 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.​​​​​​​