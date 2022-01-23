Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 13:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gaziantep'te bazı kamu görevlilerine 5 gün kar izni
[Fotoğraf: Arşiv]
Gaziantep Valisi Davut Gül, olumsuz hava koşullarının gelecek hafta da kent genelinde devam edeceğinden hamile, engelli ve üç yaş altı çocuğu bulunan kamu görevlilerinin 24-28 ocak tarihleri arasında idari izinli sayılacağını açıkladı.
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava şartlarının yeni haftada da devam edeceğini belirtti.
Olumsuz hava şartları, önümüzdeki hafta da devam edeceğinden;— Davut GÜL (@gul_davut) January 23, 2022
Hamile,engelli ve üç yaş altı çocuğu bulunan kamu görevlilerine 24-28 ocak tarihleri arasında 5 gün idari izin verilmiştir.
Halk eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de aynı tarihlerde tatil edilmiştir.#Gaziantep
Bu yüzden bir dizi tedbir alındığını ifade eden Gül, "Hamile, engelli ve üç yaş altı çocuğu bulunan kamu görevlilerine 24-28 Ocak tarihleri arasında 5 gün idari izin verilmiştir. Halk eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de aynı tarihlerde tatil edilmiştir" açıklamasını yaptı.
Etiketler: Gaziantep Kar Yağışı Kamu Personel
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