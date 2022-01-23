Fırın sahibi Alaattin Öztürk'ün 2 yıldır tek işi ekmek pişirmek değil, aynı zamanda "yaz kış" demeden ekmeği köylülere ulaştırmak.

37 yaşındaki fırıncı, Gümüşhane'nin kendine has ekmeklerini fırını olmayan köylere götürüyor.

Fırıncı Alaattin Öztürk, özellikle kış mevsiminde zorlu bir yolculuktan sonra ulaştırıyor ekmekleri köylülere.

Öztürk, "Köydeki insanların mağduriyetlerini gidermek için ekmek götürüyoruz. Karda kışta hiç engel tanımadan, zorlu şartlarda bir şekilde ekmeklerini ulaştırıyoruz" diyor.

Gümüşhaneli köylüler kış mevsiminde ve salgın şartlarında ekmeğin kapılarına kadar getirilmesinden memnun.

Kış mevsiminde 250, yazın ise 600 ekmeği köylülere ulaştıran Alaattin Öztürk için hayır duası almak en önemli motivasyon kaynağı.