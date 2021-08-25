Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 23:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şanlı zaferin 99. yıl dönümü kutlanıyor
[Fotoğraf: İHA]
Büyük Taarruz'un 99'uncu yıl dönümü kutlamaları, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Atatürk Evi'nin önünde törenle başladı.
Kutlama etkinlikleri kapsamında ilk program protokol üyelerinin katılımı ile Büyük Taarruz’un son planlarının yapıldığı Şuhut Atatürk Evi’nde yapıldı.
Etkinlik öncesinde protokol üyeleri Atatürk Evini’de gezerek görevlilerden bilgiler aldı.
Program Türkiye’nin birçok kentinden gelen katılımcıların Türk bayrakları eşliğinde yaptıkları meşaleli yürüyüş ile başladı.
Yürüyüşte mehteran takımı ve atlı birliklerde yer alırken, bu sene yapılan etkinliğe katılımın geçen yıllara göre daha fazla olduğu gözlendi.
Yürüyüş daha sonra kutlamaların ikinci adresi olan Şuhut Şehir Stadyumu’nda sona erdi.
Etiketler: Afyonkarahisar
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