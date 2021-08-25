Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 23:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtfaiye aracının karıştığı zincirleme kaza: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'da itfaiye aracı ile 2 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Merkez Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde Azerbaycan ile Gazze Caddesi kavşağında itfaiye aracı, 2 otomobil ve 1 kamyonetle çarpıştı.
Kazada 3'ü itfaiye eri olmak üzere 6 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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