Bakan Soylu, Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta yaşanan selin ardından yapılan çalışmalar hakkında sosyal medya hesabından bilgi verdi.

14. Gün

Kastamonu Bozkurt'tayız

Sel afetinin ardından geçen 2 hafta...



. KAMYON

ÇAMUR ÇIKARTILDI



.TIR SOSYAL YARDIM MALZEMESİ sel afeti bölgesine ulaştırıldı.



Allah, Devletimizi ve Milletimizi var etsin



Bu Millet, Büyük Millet pic.twitter.com/tetadvMKrP — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 25, 2021

Soylu, "Kastamonu Bozkurt'tayız. Sel afetinin ardından geçen 2 hafta... 13 bin kamyon çamur çıkarıldı. 1207 tır sosyal yardım malzemesi sel afeti bölgesine ulaştırıldı. Allah, devletimizi ve milletimizi var etsin. Bu millet büyük millet." ifadesini kullandı.