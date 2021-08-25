Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 22:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bozkurt'tan 13 bin kamyon çamur çıkarıldı
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden 14 günde 13 bin kamyon çamur çıkarıldığını açıkladı.
Bakan Soylu, Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta yaşanan selin ardından yapılan çalışmalar hakkında sosyal medya hesabından bilgi verdi.
14. Gün— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 25, 2021
Kastamonu Bozkurt'tayız
Sel afetinin ardından geçen 2 hafta...
. KAMYON
ÇAMUR ÇIKARTILDI
.TIR SOSYAL YARDIM MALZEMESİ sel afeti bölgesine ulaştırıldı.
Allah, Devletimizi ve Milletimizi var etsin
Bu Millet, Büyük Millet pic.twitter.com/tetadvMKrP
Soylu, "Kastamonu Bozkurt'tayız. Sel afetinin ardından geçen 2 hafta... 13 bin kamyon çamur çıkarıldı. 1207 tır sosyal yardım malzemesi sel afeti bölgesine ulaştırıldı. Allah, devletimizi ve milletimizi var etsin. Bu millet büyük millet." ifadesini kullandı.
Etiketler: Kastamonu Sel Süleyman Soylu
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