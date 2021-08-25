İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şehir genelinde birçok noktada binden fazla personelin katılımıyla "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirdi.

Helikopter destekli denetimlerde, 132 bin 438 kişinin Genel Bilgi Toplama sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 361 şüpheli ile yoklama kaçağı 174 kişi yakalandı.

Denetimlerde 46 adet ruhsatsız tabanca/tüfek ele geçirildi. Çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeye de el konuldu.

21 bin 999 araç ve 350 motosikletin denetlendiği uygulamalarda 16 araç da trafikten men edildi.