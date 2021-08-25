Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 17:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Bafa Mahallesi Danişment mevkiindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz ile orman işçileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen orman yangını, kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Etiketler: Muğla Orman Yangını
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