Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 17:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Freni boşalan halk otobüsü 7 araca çarparak durabildi
[Fotoğraf: İHA]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yetkili serviste tamir edildikten sonra test sürüşü için yola çıkarılan otobüsün freni boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, 7 araca çarparak durabildi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait Çorlu şehir içi ulaşım otobüsü, Zafer Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde yetkili serviste tamir edildikten sonra test için yola çıkarıldı.
7 araca çarptı
Servis çalışanının kullandığı otobüs, kontrolden çıkarak 7 araca çarptıktan sonra durdu. Otobüsün çarptığı araçlarda hasar oluşurken, bir otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kazayı yara almadan atlatan servis çalışanının emniyetteki ifadesinde, otobüsün freni boşaldığı için olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.
Öte yandan, otobüsün çarpması sonucu kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsünün, kazadan kısa süre önce aracından indiği belirtildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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