Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Mersin kent merkezi ve Tarsus ilçesi ile Antalya'nın Alanya ilçesindeki şüphelilerin adreslerine yapılan baskında 7 kişi gözaltına alındı.

Özel harekat polisleri ve narkotik dedektör köpeklerinin de destek verdiği operasyonda, şüphelilerin adreslerde, yüksek miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 4 fişek ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.