Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
İki ilde uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mersin ve Antalya'da uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Mersin kent merkezi ve Tarsus ilçesi ile Antalya'nın Alanya ilçesindeki şüphelilerin adreslerine yapılan baskında 7 kişi gözaltına alındı.
Özel harekat polisleri ve narkotik dedektör köpeklerinin de destek verdiği operasyonda, şüphelilerin adreslerde, yüksek miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 4 fişek ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu Mersin Antalya
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