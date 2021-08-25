Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik çalışmalar ve alınan istihbarat neticesinde, ilçe kırsalında yüklü miktarda yasa dışı kenevir ekildiği ve esrar elde edilerek piyasaya sürüleceği yönünde bilgi edindi.

İlçe kırsalına operasyon düzenleyen ekipler, 7 noktada tarla içerisinde kurutulmaya bırakılmış toplam 174 kilogram kubar esrar ve 700 kök kenevir ele geçirdi.