Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 17:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de 174 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 174 kilogram kubar esrar ve 700 kök kenevir ele geçirildi.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik çalışmalar ve alınan istihbarat neticesinde, ilçe kırsalında yüklü miktarda yasa dışı kenevir ekildiği ve esrar elde edilerek piyasaya sürüleceği yönünde bilgi edindi.
İlçe kırsalına operasyon düzenleyen ekipler, 7 noktada tarla içerisinde kurutulmaya bırakılmış toplam 174 kilogram kubar esrar ve 700 kök kenevir ele geçirdi.
Etiketler: Uyuşturucu
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