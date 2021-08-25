İnönü Caddesi'nden Ateştuğla istikametine doğru ilerleyen otomobili kullanan 9 yaşındaki çocuk, trafikte tehlike saçtı.

Çocuğun arabanın direksiyonunda olduğu anlar başka otomobilde bulunanlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Babaya ceza uygulandı

9 yaşındaki çocuğuna araç kullandıran baba A.K hakkında "trafik güvenliğinin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adli işlem yapılarak, 2 bin 698 lira da para cezası kesildi.