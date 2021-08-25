Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 16:12Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Araç kullanan çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada
İstanbul Bağcılar'da bir çocuk, tehlikelere aldırış etmeden araç kullandı. Yan koltukta oturan baba A.K, tepkilere neden oldu. Çocuğun trafikte tehlike saçtığı anlar kameraya yansıdı.
İnönü Caddesi'nden Ateştuğla istikametine doğru ilerleyen otomobili kullanan 9 yaşındaki çocuk, trafikte tehlike saçtı.
Çocuğun arabanın direksiyonunda olduğu anlar başka otomobilde bulunanlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Babaya ceza uygulandı
9 yaşındaki çocuğuna araç kullandıran baba A.K hakkında "trafik güvenliğinin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adli işlem yapılarak, 2 bin 698 lira da para cezası kesildi.
Etiketler: Trafik
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