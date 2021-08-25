Altındağ illçesinde seyreden sürücü, otomobilinin gaz pedalının sıkışması sonucu duramadı. Bir süre bu şekilde seyreden sürücü, benzinliğin girişinde bulunan ATM'lere çarparak durabildi.

ATM'lere ok gibi saplanan araç kullanılamaz hale geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza anı kamerada

Otomobilin ATM'lere çarptığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen araç ATM'lere çarpıyor.

"Araçla benim aramda 2 metre vardı"

Kaza anını anlatan benzinlik çalışanı Turgut Uçar, "Bir çatırtı, gürültü duydum. Zaten araçla benim aramda 2 metre vardı. Araç son sürat bizim reklam panosunu ve demir korkulukları devirip ATM'lere vurdu. Kazanın ardından araçtaki kadınları ve küçük bir kız çocuğunu vatandaşların müdahalesi ile indirdiler. Onları sakinleştirmeye çalıştık" dedi.