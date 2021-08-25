Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 15:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yola kayan bebek arabası son anda durduruldu
Şanlıurfa'da bir kadın, içinde çocuk olan bebek arabasını marketin önüne bırakıp içeri girdi. Başıboş bebek arabası yola doğru hareket etmeye başladı. Durumu fark eden market çalışanı, bebek arabasını son anda yakaladı. O anlar kameraya yansıdı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir kadın, içinde 2 yaşında çocuk olan bebek arabasını kaldırıma bıraktı.
Kadının markete girmesiyle birlikte başıboş kalan bebek arabası, araç yoğunluğunun fazla olduğu caddeye doğru kaymaya başladı.
Market çalışanı yakaladı
Durumu fark eden bir market çalışanı, bebek arabasını yakalayarak olası bir kazanın önüne geçti.
Yakalama anı kamerada
Market çalışanının kayan bebek arabasını yakaladığı anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, marketin önüne gelen kadın bebek arabasını bırakıp içeri giriyor. Daha sonra bebek arabası caddeye doğru kaymaya başlıyor. Durumu fark eden market çalışanı ise arabayı yakalıyor.
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