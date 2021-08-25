Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir kadın, içinde 2 yaşında çocuk olan bebek arabasını kaldırıma bıraktı.

Kadının markete girmesiyle birlikte başıboş kalan bebek arabası, araç yoğunluğunun fazla olduğu caddeye doğru kaymaya başladı.

Market çalışanı yakaladı

Durumu fark eden bir market çalışanı, bebek arabasını yakalayarak olası bir kazanın önüne geçti.

Yakalama anı kamerada

Market çalışanının kayan bebek arabasını yakaladığı anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, marketin önüne gelen kadın bebek arabasını bırakıp içeri giriyor. Daha sonra bebek arabası caddeye doğru kaymaya başlıyor. Durumu fark eden market çalışanı ise arabayı yakalıyor.