Tire'nin kırsal Eğridere Mahallesi'nde yaşayan İlhami G., arkadaşı Faruk Özkan ile dün gece bahçelerine dadanan domuzlar için Tellibağ mevkiinde ava çıktı.

Çalılığa ateş etti

İki arkadaş, arazinin farklı noktalarına dağılarak domuzları beklemeye başladı. Bir süre sonra yakınındaki çalılığın kenarında hareket olduğunu fark eden İlhami G., tüfeğini ateşledi.

Kontrol amacıyla çalılıkların bulunduğu bölgeye giden İlhami G., Faruk Özkan'ı kanlar içinde buldu.

Olay yerinde hayatını kaybetti

İlhami G., 112 Acil Servis'i arayıp yardım istedi. Gelen sağlık ekipleri, Özkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma, İlhami G.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.