Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 14:57Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Birlikte ava gittiği arkadaşını domuz sanıp vurdu
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan İlhami G., birlikte ava gittiği arkadaşı Faruk Özkan'ı domuz sanarak tüfekle vurdu. Ağır yaralanan Özkan, olay yerinde hayatını kaybetti. İlhami G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Tire'nin kırsal Eğridere Mahallesi'nde yaşayan İlhami G., arkadaşı Faruk Özkan ile dün gece bahçelerine dadanan domuzlar için Tellibağ mevkiinde ava çıktı.
Çalılığa ateş etti
İki arkadaş, arazinin farklı noktalarına dağılarak domuzları beklemeye başladı. Bir süre sonra yakınındaki çalılığın kenarında hareket olduğunu fark eden İlhami G., tüfeğini ateşledi.
Kontrol amacıyla çalılıkların bulunduğu bölgeye giden İlhami G., Faruk Özkan'ı kanlar içinde buldu.
Olay yerinde hayatını kaybetti
İlhami G., 112 Acil Servis'i arayıp yardım istedi. Gelen sağlık ekipleri, Özkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Jandarma, İlhami G.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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