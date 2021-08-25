Manisa'nın Kula ilçesindeki Eroğlu ile Başıbüyük mahalleleri arasındaki Çelengöz Sulama Göleti yakınlarından duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 8 arazöz ile Kula, Selendi ve Alaşehir'den ekipler yangına müdahale etti.

Yer yer badem ağaçlarının bulunduğu yangının yayılma bölgesinde bulunan bir çiftlikteki hayvanlar tahliye edildi.

Havadan 1 helikopterin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle bölgede bulunan bir çiftlikteki ağılda hasar oluştuğu öğrenildi.