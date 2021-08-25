Süphan Dağı'na tırmanan Ukraynalı dağcı kayboldu
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Süphan Dağı'na tırmanan Ukraynalı dağcı kayboldu. Dağcının bulunması için AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri hava destekli çalışma başlattı.
Ukrayna'dan Bitlis'in Adilcevaz ilçesinegelerek Süphan Dağı'na tırmanışa geçen Vadim Zaskalko isimli dağcı, saat 21.30 sıralarında Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü M. Hakkı Oğur'u arayarak kamp bölgesine yakın bir noktada kaybolduğunu söyledi.
Arama çalışması başlatıldı
Bunun üzerine Oğur, jandarmaya haber verdi. Arama çalışması başlatan jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri gece geç saatlere kadar yapılan çalışmalarda, dağcıya ulaşamadı.
Sabah saatlerinde arama çalışmalarına yerinden başlandı. Dron ve bir helikopterin de kullanıldığı aramalar devam ediyor.
2 bin 700 metrede sürdürülen çalışmaları organize eden Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Oğur, şu ana kadar bir ize rastlamadıklarını söyledi. Oğur, kaybolan dağcının geçen yıl da Süphan'a geldiğini ve ekiple birlikte başarılı bir tırmanış gerçekleştirdiğini söyledi.
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