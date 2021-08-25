Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 16:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Edirne'de ormanlık alanda yangın
[Fotoğraf: DHA]
Edirne'nin Enez ilçesinde bir aracın yakıt deposunun patlaması sonucu alevlerin sıçradığı ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, havadan helikopterler ve karadan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Yangın, saat 14.00 sıralarında Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Gülçavuş köyünün sahil evleri bölgesinde meydana geldi.
Bölgeden geçen bir ATV'nin seyir halindeyken yakıt deposu alev aldı ve ardından patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte alevler ormanlık alana sıçradı.
Alevleri görenleri ihbarıyla bölgeye Enez Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına katıldığı yangına 2 helikopter havadan müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin de çalışmasıyla yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Etiketler: Edirne Orman Yangını
Son Haberler
- 16:29
- 16:27
- 16:29
- 16:23
- 16:14
Sıradaki Haber
Süphan Dağı'na tırmanan Ukraynalı dağcı kayboldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz