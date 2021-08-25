Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 22:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat ve Kocaeli mavi kategorideki iller arasına geçti
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tokat ve Kocaeli'de aşılanmanın yüzde 75'i geçtiğini ve mavi kategorideki iller arasında yer aldığını açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tokat ve Kocaeli'nin aşılanmada "mavi" kategorideki iller arasına geçtiğini belirtti.
-Tokat?— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 25, 2021
+Maviii!
-Kocaeli?
+Maviii!
Türkiye sevinçli. İki ilimiz daha %75’in üzerindeki ilk doz aşı oranıyla düşük riskli.
Paylaşımında, "Türkiye sevinçli. İki ilimiz daha yüzde 75'in üzerindeki ilk doz aşı oranıyla düşük riskli." ifadesini kullandı.
Etiketler: Koronavirüs Aşısı Koronavirüs Tokat Kocaeli Fahrettin Koca
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