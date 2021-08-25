Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 23:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzinsiz kazı yapan 9 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal alanda kaçak kazı yaptıkları öne sürülen B.Ç, Ş.D, F.Ş, D.E, B.K, C.A, R.O, O.T. ve Y.Ö. yakaladı.
Bölgede bazı noktaların kazıldığını tespit eden ekipler, jeneratör ile kazıda kullanılan çeşitli aletler ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Etiketler: Kaçak Kazı Karabük
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