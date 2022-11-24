Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 14:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Samsun'daki şüpheli çantadan gıda ürünleri çıktı
[Fotograf: DHA]
Samsun'un İlkadım ilçesinde caddede bankta bir çanta unutuldu. Ekiplerce fünye ile patlatılan çantadan gıda malzemeleri çıktı.
İlkadım ilçesi, İstiklal Caddesi'nde saat 09.30 sıralarında bankta şüpheli çanta olduğunu görenler, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, bölgeye güvenlik şeridi çekip, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatarak, çantanın yanına kimseyi yaklaştırmadı.
[Fotoğraf: DHA]
Özel koruyucu kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanının fünye ile kontrolü patlattığı şüpheli çantadan gıda ürünlerinin çıktığı görüldü.
Etiketler: Samsun
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