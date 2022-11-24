Gömbe Mahallesi'nde 3 bin 24 metre yükseklikteki Akdağ mevkisi, kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Bölgede geçimini hayvancılıkla sağlayanlar, kar yağışını sevinçle karşıladı.

Mahalle sakinlerinden Teslime Taşkıran, kara alışkın olduklarını ve bu manzarayı görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.