Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 13:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
[Fotograf: AA]
Antalya'nın Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili olmaya başladı.
Gömbe Mahallesi'nde 3 bin 24 metre yükseklikteki Akdağ mevkisi, kar yağışı sonrası beyaza büründü.
Bölgede geçimini hayvancılıkla sağlayanlar, kar yağışını sevinçle karşıladı.
Mahalle sakinlerinden Teslime Taşkıran, kara alışkın olduklarını ve bu manzarayı görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Etiketler: Antalya Kar Yağışı
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