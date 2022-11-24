İstanbul'da kurak geçen sonbahar aylarının ardından barajlardaki doluluk oranı düşmeye devam ediyor.

İSKİ verilerine göre bugün İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 34.99 olarak ölçüldü.

Bu oran son bir yılın en düşük doluluk oranı. Geçtiğimiz yıl bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde 41.59'du.

[Fotoğraf: DHA]

Son 10 yılın 3. en düşük doluluk oranı olarak kayıtlara geçti

İstanbul'un barajlarındaki yüzde 34.99 doluluk oranı son 10 yılın verilerine göre 3. en düşük seviyeye sahip.

2020 yılının Kasım ayında doluluk oranı yüzde 26.07 ölçülürken, 2016 yılında aynı tarihlerde yüzde 34.72 olarak kayıtlara geçmişti.

Son 10 yılın Kasım aylarında ölçülen en yüksek doluluk oranı ise 2015 yılında yüzde 64.5 olarak ölçülmüştü.

[Grafik: TRT Haber]

Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı sadece yüzde 3

İstanbul'un barajlarının en düşük doluluk oranı yüzde 3'le adeta kuruyan Pabuçdere Barajı oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Kazandere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 10.02 olarak ölçüldü. İstanbul'da bugün itibariyle en fazla doluluk oranına sahip barajı ise yüzde 42.02 ile Büyükçekmece Baraj Gölü oldu.

Alibeyköy Barajı'nda birçok alandan sular çekildi

Öte yandan doluluk oranının yüzde 18.78 olarak ölçüldüğü Alibeyköy Barajı'nda eskiden suyla dolu olan bir çok alan tamamen kurudu.

İstanbul'un barajlarında bugün itibariyle doluluk oranları;

Pabuçdere % 3

Kazandere % 10.02

Alibeyköy %18.78

Istrancalar % 27.33

Darlık % 35.62

Ömerli % 36.44

Elmalı % 39.28

Terkos % 40.05

Sazlıdere % 41.37

Büyükçekmece % 42.2

İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarının 868.68 milyon metre küp su tutma kapasitesi var. Barajlarda bugün itibariyle 303.98 milyon metre küp su bulunuyor.

[Grafik: TRT Haber]

Barajlarda ölçülen yıllık yağış miktarları (kg/m²)

2012 yılı: 768.97

2013 yılı : 508.25

2014 yılı: 859.94

2015 yılı: 721.7

2016 yılı: 759.56

2017 yılı: 735.66

2018 yılı: 800.49

2019 yılı: 534.17

2020 yılı: 781.41

2021 yılı: 901.37

2022 yılı: 710.87

Grafik: Hafize Yurt Ateş