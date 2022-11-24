Öğretmenler Günü dolayısıyla Karkamış Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Kendirci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kaymakam Furkan Çakır, Belediye Başkanı Ali Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kamil Çaylı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kendirci, çok sayıda öğretmen ve öğrenci, şehit öğretmen Alkan'ın görev yaptığı Kocatepe İlkokulu kapısına karanfil bıraktı.

Tören, dua edilmesi ve okulun 3. sınıf öğrencilerinden Sümeyye Tekin'in şehit öğretmen Ayşenur Alkan için yazdığı şiiri okumasıyla sona erdi.

Alkan'ın mesai arkadaşları ve öğrencileri, törende duygulu anlar yaşadı.