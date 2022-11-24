Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 12:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eren Abluka Sonbahar Kış-3 operasyonunda 542 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır'ın Lice kırsalında yapılan Eren Abluka Sonbahar Kış-3 operasyonunda, 490 kilogram toz esrar, 52 kilogram kubar esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando timlerinin katılımıyla nokta istihbarata dayalı olarak Eren Abluka Sonbahar Kış-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal-97 operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyonda, Lice ilçesi kırsalındaki arazi arama tarama faaliyetinde 490 kilogram toz esrar, 52 kilogram kubar esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.
Etiketler: Diyarbakır Eren Operasyonları
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