Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Borsa Caddesi üzerinde bulunan bir teknik servise tamir için getirilen cep telefonu bomba gibi patladı.

İş yeri sahibi Hakan Zıba, patlamaların önüne geçmek için mutlaka orijinal batarya takılması ve telefonların yüzde 100 şarj olduktan sonra mutlaka şarjdan çıkarılması gerektiğini söyledi.

Zıba,"Müşterimiz bize cihazının bataryasını şişmiş olarak getirdi. Biz de arka paneli sökebilmek için burada fırınımıza koyduk. Orada ısıtıp, panelimizi söküyoruz. Ama batarya aşırı derecede şiştiği için ısı ile de birleşince genleşip patlama yaptı. Ama bunların ana sebebi şarjdayken çok fazla telefonla oynanması. Telefonu şarja taktığımızda mümkünse telefonları elimize almayalım. Ben patlamayı duyar duymaz hemen yerimden kalkıp fırladım. Fırından hemen cihazı aldım. Cihaz zaten kullanılamayacak haldeydi. Bu olay müşterinin elinde de olabilirdi. Telefon bataryaları şişmeye başladığında mümkünse en yakın teknik servise götürüp müdahale ettirsinler" dedi.