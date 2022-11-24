Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mersin'i şiddetli yağış konusunda uyarmıştı.

Uyarının ardından beklenen yağış Silifke ilçesinde kendini gösterdi.

İlçede görülen sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

[Fotoğraf: AA]

İlçede sabah saatlerinde başlayan ve etkisi artarak devam eden sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı işletmelerdeki çalışanlar, dükkanlarına su girmemesi için önlem aldı.

[Fotoğraf: AA]

Tarım alanları zarar gördü

Akdere, Işıklı, Yeşilovacık ve Pelitpınarı mahallelerinde sağanağın ardından aniden bastıran dolu nedeniyle tarım alanları beyaza büründü.

Akdere Mahallesi'nde salatalık ekili bazı seraların camları kırıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, zarar gören alanlarda hasar tespit çalışması başlatacağı öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

Yağışın yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.