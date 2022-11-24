Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 13:18Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tekirdağ’da 55 ton sahte içki ele geçirildi
Tekirdağ'da sahte içki üreticilerine göz açtırılmıyor. Jandarma ekipleri, Şarköy ilçesinde bir işletmede yaptığı aramada, piyasa değeri 1 milyon 650 bin lira olan 55 ton sahte içki ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ortak çalışma ile Mürefte Mahallesi'nde T.F.'ye ait işletmede sahte içki üretildiğini belirledi.
İşletmede arama yapan jandarma ekipler, 55 ton sahte içki ele geçirdi.
Piyasa değeri 1 milyon 650 bin lira olduğu belirtilen sahte içkiye ilişkin işletme sahibi T.F. gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor.
Etiketler: Tekirdağ Sahte İçki Kaçakçılık
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