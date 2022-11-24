İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla uğraşanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1 milyon bandrolsüz makaron ve 40 litre etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.