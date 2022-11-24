Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince düzensiz göçmenler ve göçmen kaçakçılarına yönelik denetim yapıldı.

Bu kapsamda, durumundan şüphelenilerek durdurulan tırın dorsesinde 133 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin İl Göç İdaresi Müdürlüğünce yürütüldüğü bildirildi.