Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 14:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te tır dorsesinde 133 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]
Bitlis'te durdurulan tırın dorsesinde 133 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince düzensiz göçmenler ve göçmen kaçakçılarına yönelik denetim yapıldı.
Bu kapsamda, durumundan şüphelenilerek durdurulan tırın dorsesinde 133 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin İl Göç İdaresi Müdürlüğünce yürütüldüğü bildirildi.
Etiketler: Bitlis Düzensiz Göçmenler
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