Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 15:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 25 kişi yakalandı
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen 14 ayrı uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 12-25 Ocak tarihlerinde 14 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Operasyonlarda 1 kilo 445 gram kubar esrar, 166 sentetik uyuşturucu ecza hapı, 19 kök skunk bitkisi, 6 gram metamfetamin, 9 tabanca, 4 av tüfeği ve 13 Hitit dönemine ait sikke ele geçirildi.
Ekipler, operasyonlarda 25 kişiyi gözaltına aldı.
Etiketler: Samsun Uyuşturucu Narkotik Polis
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