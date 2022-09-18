Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar 23:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Samsun'un Ladik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kardeş hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Samsun'un Ladik ilçesinde Ö.F.D. yönetimindeki otomobil, B.K. idaresindeki minibüs ile çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan Mevlüd ve Eyüp Kuruca kardeşler hayatını kaybederken otomobil sürücüsü ile minibüsteki M.Y., H.B. ve G.D. yaralandı.
Otomobil ve minibüste sıkışan yaralılar, bulundukları yerden itfaiye ekiplerince çıkartılarak 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan H.B. ve G.D. Samsun'daki hastanelere sevk edildi.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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