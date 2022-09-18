Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar 22:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beylikdüzü'nde depo yangını
[Fotograf: AA]
Beylikdüzü'nde bir deponun bodrumunda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
Beylikdüzü'nde 2 katlı deponun bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Su tankerlerinin de müdahale için olay yerine gönderildiği yangın sonucu çıkan yoğun duman depoya ve caddeye yayıldı.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması yaklaşık 7 saattir sürüyor.
Kızılay da yangına müdahale eden ekibin ihtiyaçları için olay yerine mobil büfe gönderdi.
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