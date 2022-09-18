Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar 20:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kız Kulesi önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı
[Fotoğraf: Twitter/@kiyiemniyet]
Kız Kulesi önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kız Kulesi önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen teknenin kurtarıldığı belirtildi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kız Kulesi önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekne, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Harem'e emniyetle yanaştırıldı."
Kız Kulesi önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekne, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Harem’e emniyetle yanaştırıldı. pic.twitter.com/rnOueSnFuK— KEGM (@kiyiemniyet) September 18, 2022
Etiketler: İstanbul Boğazı İstanbul
Son Haberler
- 21:08
- 21:05
- 20:48
- 20:15
- 20:05
Sıradaki Haber
Erciyes'te üzerine kaya düşen dağcı hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz