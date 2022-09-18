Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar 19:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de yatak imalathanesinde yangın
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İzmir'in Buca ilçesinde yatak imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Seyhan Mahallesi 630/2 Sokak'taki yatak ve yastık imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın çevredeki atölyelere sıçramadan söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü imalathane kullanılamaz hale geldi.
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