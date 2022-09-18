Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar 17:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tokat'taki orman yangınına müdahale ediliyor
[Fotograf: DHA]
Tokat'ta Topçam Yaylası'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Merkeze bağlı Topçam Yaylası Çamlık bölgesindeki ormanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tokat, Erbaa ve Niksar Orman İşletme Müdürlükleri ile Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına arazözlerle karadan, helikopterlerle havadan müdahale ediliyor.
Etiketler: Orman Yangını Tokat
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