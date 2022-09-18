Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar 18:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da LGBT'ye karşı 'Büyük Aile Buluşması': 150 STK mitinge destek verdi
İstanbul Saraçhane'de "Ailelerimizle, ailemiz için buluşuyoruz" mitingi düzenlendi. Konuşmacılar, küresel lobiler aracılığıyla, aile ve çocukların LGBT dayatmasıyla hedef alındığına değindi. Mitinge katılan binlerce kişi Saraçhane'den Beyazıt Meydan'ına yürüdü.
Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu tarafından "Ailelerimizle, ailemiz için buluşuyoruz" mitingi düzenlendi.
150 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği aile buluşmasına binlerce kişi katıldı.
Beyazıt Meydanı'nda Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, manifestolarını açıkladı.
Mican'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
''Toplumun temeli olan aileyi dört bir yandan kuşatan LGBT dayatması tehlikesine dikkat çekiyoruz. Talebimiz, toplumun temeli olan ailenin ve en önemlisi çocuklarımızın, LGBT propaganda ve dayatmasından korunması için devletimizin gerekli tedbirleri alması.''
Açıklamanın ardından grup dağıldı.
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