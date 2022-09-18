Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar 20:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yolda yürüyen yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde T.A.’nın kullandığı otomobil, ilçenin Paşadüzü köyü yolunda yürüyen iki yayaya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, yayalardan S.Ö. olay yerinde yaşamını yitirirken, M.A. ise ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan M.A, daha sonra askeri helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.
Gözaltına alınan sürücü ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Tunceli Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Kız Kulesi önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz